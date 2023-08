Benoit Mc Mahon et Marie-Josée Trudeau. Source: CJAQ et Producteurs de Lait du Québec

Michel Canuel. Source: Clearway Law

Le gouvernement vient de procéder à plusieurs nominations qui concernent des juristes.est à nouveau nommé membre du Comité de déontologie policière.Il a été avocat de la défense en pratique privée de 1993 à 1999. Il a également été avocat-militaire à la Direction du service des avocats de la défense ainsi qu’au Centre de soutien aux enquêtes administratives du cabinet du juge-avocat général.De 2014 à 2018 il a été professeur de droit au Centre de droit militaire des Forces canadiennes à Kingston, en Ontario.Il détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et une maîtrise en droit administratif de la Osgoode Hall Law School.Meest nommé membre du conseil d’administration et président-directeur général par intérim de la Commission de la construction du Québec. Il est d’ailleurs vice-président aux affaires juridiques et secrétaire général de cette commission.Le Barreau 1991 a été avocat chez Lavery, de Billy pendant près de 12 ans. Il a également été avocat principal à la direction générale et directeur des services juridiques.En plus d’avoir fait carrière en droit, François Charette a été enseignant en électronique au Cégep de Sherbrooke.Il détient un certificat en informatique de l’Université du Québec à Trois-Rivières puis un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Meest nommée régisseuse de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Elle est actuellement directrice des affaires institutionnelles et juridiques au sein de Les Producteurs de lait du Québec.La Barreau 2008 a été avocate chez Phillips Friedman Kotler puis chez Cain Lamarre pendant cinq ans. Elle exerce principalement en droit de l’environnement et en litige.Elle détient un baccalauréat en sciences de l'agriculture et environnementale de l’Université McGill, un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal, un diplôme de deuxième cycle en fiscalité à l’Université de Sherbrooke puis un microprogramme de deuxième cycle en droit à l’Université Laval.est à nouveau nommée membre du Tribunal administratif du travail.Elle a été avocate représentante des Inuits et des Cris en matière criminelle et pénale à la Cour itinérante au Nunavik. Elle a aussi été avocate chez Gagné Trudel, chez Ménard, Martin puis chez Girouard, Adam et associés.En plus d’avoir été avocate, Me Josée Audet a été enseignante en droit au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle a également été chargée de cours en droit des affaires, droit du travail et gestion de la santé et de la sécurité du travail au département des sciences de la gestion de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.Elle détient un baccalauréat en droit ainsi qu’une maîtrise en droit de l’Université de Sherbrooke.est aussi nommée membre du Tribunal administratif du travail.Elle a travaillé comme enquêtrice en matières frauduleuses au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Elle a aussi été stagiaire en droit, avocate et commissaire à la Commission des lésions professionnellesVirginie Brisebois détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit de l’Université de Montréal.Mefait également partie des membres du Tribunal administratif du travail.Il a été avocat pour l’Organisation internationale du Travail à Genève, en Suisse. Il a également été avocat chez Stikeman Elliott et à l’Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec.Il a aussi été directeur adjoint des services des relations professionnelles à l’Université du Québec à Montréal et commissaire à la Commission des lésions professionnelles.Le Barreau 2000 détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval et une maîtrise en droit à l’Université McGill.est nommé membre du Tribunal administratif du travail.Il a été avocat chez Canuel, Quidoz, Marois, chez Beaudry, Canuel, Vaillancourt et Auger, chez Quidoz, Tremblay & associés, chez Clermont, Canuel, Rousseau puis à la Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec.Le Barreau 1983 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal puis un diplôme en études en santé et sécurité du travail à l’Université du Québec à Montréal.est également nommé membre du Tribunal administratif du travail.Il a été avocat chez Gauthier & Jouis puis à son compte en 1993. Il a également été juge indépendant pour le Service correctionnel du Canada.Le Barreau 1998 détient un baccalauréat de l’Université de Sherbrooke. Il est aussi accrédité depuis 2010 comme médiateur en matière civile et commerciale.est nommée membre à temps partiel de ce même tribunal.Elle a été directrice du Centre d’emploi du Ministère de l'Emploi et de l'Immigration du Canada. Elle a aussi été conseillère au sein du Syndicat des professionnels des services sociaux du Québec, puis avocate à la Confédération des syndicats nationaux.Elle a également été conseillère syndicale pour la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec et commissaire à la Commission des relations du travail.La Barreau 1994 détient un baccalauréat en service social et un baccalauréat en droit de l’Université Laval.