Merejoint le cabinet Robinson Sheppard Shapiro au sein de l’équipe litige après y avoir effectué son stage du Barreau.« Je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes les avocates et tous les avocats du cabinet qui m'ont accordé leur confiance et m'ont accompagné tout au long de mon stage », assure-t-il sur LinkedIn.Le jeune avocat a tout particulièrement tenu à remercier sa maître de stage, Annie Claude Beauchemin, « pour sa disponibilité constante, son soutien inestimable et sa générosité exemplaire ».Avant de rejoindre RSS, Me William-Anthony Marchetti-Berry a été stagiaire à la Cour supérieure du Québec. Il a également été étudiant en droit à la Clinique juridique itinérante.Il est diplômé en droit de l’UQAM.