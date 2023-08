Source:Mojo_cp Canva

Après avoir recruté massivement des avocats jusqu’à la fin de l’année 2022, les cabinets américains vont bientôt se demander comment les occuper…C’est que la productivité des avocats a atteint son niveau le plus bas. Au cours du premier semestre 2023, les avocats américains ont enregistré une moyenne de 1 538 heures facturables, soit près de 9 % de moins qu'au premier semestre de 2021.Cela équivaut à une perte de 150 heures facturables par avocat en deux ans, indique un nouveau rapport de Wells Fargo qui a analysé les données de l'industrie juridique auprès de plus de 130 cabinets, dont 66 des cabinets américains les plus rentables, rapporte Reuters.« Nous n'avons jamais vu de chiffres aussi bas », a commenté, consultant principal du groupe Wells Fargo qui a mené l’enquête.La demande a tellement chuté que les cabinets comptent désormais beaucoup trop d’avocats. Dans ce contexte, si certains cabinets ont commencé à licencier des avocats, d'autres préfèrent encore attendre que le marché retrouve des couleurs. Les cabinets d'avocats parient que le marché des fusions et acquisitions s'améliorera au cours du second semestre de 2023.Et malgré ce fort recul de la productivité, les cabinets continuent même globalement de recruter, puisque le nombre d'avocats employés à temps plein dans les cabinets étudiés a augmenté de 3,9 % au premier semestre de l’année.La bonne nouvelle pour les cabinets est qu'ils ont quand même réussi à augmenter leurs revenus de 4,4 % au cours du premier semestre 2023. Leur recette? Ils ont augmenté leurs taux de facturation. Et pas qu’un peu… Wells Fargo a observé une des plus fortes hausses jamais vues.Pourtant, la hausse des tarifs n'a pas permis aux cabinets de connaître la même croissance des revenus qu'au premier semestre 2022, quand elle s’établissait à 5,7 %.Avec des avocats et des associés en plus grand nombre, et une moindre croissance des revenus, le bénéfice par associé a reculé de 1,3 %.Ce recul mettra-t-il fin à la patience des directions des cabinets?