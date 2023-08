Simon Jolin-Barrette et Ian Lafrenière. Source:Assemblée nationale du Québec

Le ministre de la Justice,, et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit,, viennent d’annoncer un investissement de 9 millions de dollars afin d'appuyer des projets de justice en milieu autochtone.« Il est important pour le gouvernement de soutenir des organismes qui contribuent à rendre la justice plus accessible auprès des communautés autochtones. Ces aides permettent aux communautés de bénéficier de services mieux adaptés à leurs besoins et qui reflètent davantage leurs réalités », a déclaré Simon Jolin-Barrette.Les différents projets subventionnés ont pour objectif d’améliorer l'accès à la justice, de soutenir les victimes mais également de financer des projets de justice communautaire.Le Barreau du Québec a félicité l’initiative. Il applaudit le financement de plusieurs projets touchant la création de comités de justice, une mesure prônée par le Barreau et qui va « dans le sens d’un système de justice adapté aux valeurs et aux réalités autochtones ».Néanmoins, le Barreau rappelle que les besoins restent grands, et que les sommes proposées ne répondent qu’à une partie de ceux-ci.« Nous encourageons le gouvernement à continuer à s’attaquer au sous-financement dont souffre la cour itinérante, entre autres, et à investir davantage dans la prise en charge par les communautés autochtones de leurs services de protection de la jeunesse », a-t-il précisé sur LinkedIn.