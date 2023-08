Archidiocèse de Sherbrooke. Source: Radio-Canada

L'action collective intentée contre l'archidiocèse de Sherbrooke pour des allégations d'agressions sexuelles commises par des membres du clergé prend de l'ampleur.Ce recours collectif a été autorisé en mai dernier. À ce jour, plus d'une trentaine de membres de l'archidiocèse sont visés. Le nombre de présumées victimes est quant à lui passé de dix à plus d'une quarantaine.Des noms bien connus figurent sur la demande introductive d'instance en action collective, dont ceux de l’abbéet de l’abbé, tous deux décédés.Les allégations faites dans la requête n'ont pas encore subi le test des tribunaux.« Pour nous, ce n'est pas tant une question de célébrité de tel ou tel nom d'agresseur qui importe. C'est surtout à quel point leurs histoires vont réussir à convaincre un juge du caractère systémique de ces abus, et aussi la façon dont ça avait été géré à l'époque », souligne Me, associé au bureau Arsenault, Dufresne, Wee avocats, qui représente les présumées victimes.L'archidiocèse de Sherbrooke a refusé la demande d'entrevue de Radio-Canada. « Étant donné que le dossier est devant la justice, nous ne commenterons pas. L’archidiocèse collabore avec les autorités », indique-t-il dans une réponse écrite.