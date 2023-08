Mylène Béland, Alysson Collin, Élody Turgeon, Jacqueline Chen, Benjamin Demers Campeau. Source: LinkedIn

Droit-Inc vous résume les dernières acquisitions d’avocats dans les petits cabinets québécois.Meest avocat en droit des affaires chez Altalex.« J'ai le plaisir d'annoncer que je rejoins les rangs de la petite - mais non moins redoutable - équipe d'Altalex. Je suis heureux et surtout fébrile à l'idée de grandir professionnellement dans un cabinet à l'approche novatrice qui dessert sa clientèle d'entrepreneurs avec brio », a-t-il écrit sur LinkedInAvant de rejoindre le cabinet, Me Demers Campeau a travaillé comme stagiaire au Centre québécois du droit de l’environnement puis comme avocat chez Stein Monast, où il a acquis une expérience en droit des affaires.Durant ses études, il a été nominé au Tableau d’honneur de la Faculté de droit de l’Université Laval. Il possède un baccalauréat en droit de la même université.« Discipliné et travaillant, Benjamin prend part à l’évolution des façons de faire en pratique privée, remettant en question, rapidement après le début de sa pratique, certaines façons de faire qui ne correspondent pas aux aspirations des nouvelles générations », mentionne Altalex sur son site web.Mepasse de stagiaire à avocate au sein du cabinet Barsalou Lawson Rheault.« Son dévouement, son travail acharné et son engagement indéfectible envers l'apprentissage ont vraiment porté fruit. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ce nouveau chapitre passionnant de sa carrière juridique », mentionne le cabinet sur LinkedIn.Durant ses études, Me Chen a été assistante de recherche pour deux professeurs en droit. Elle a reçu la bourse d’entrepreneuriat Patrick David, le Prix du meilleur projet intégrateur en plus d’avoir régulièrement figuré sur la liste du doyen.Avant de fréquenter l'université, elle a complété un programme double DEC en musique au Conservatoire de musique du Québec et en commerce au Collège Marianopolis. Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et complète actuellement une maîtrise en droit et en fiscalité à HEC Montréal.Mepasse d’étudiante en droit, stagiaire, puis avocate chez GBV Avocats. Elle exerce principalement en litige civil, notamment en matière de droit de la construction, d’assurance et de la responsabilité civile.Avant de rejoindre le cabinet, Me Collin s’est énormément impliquée durant ses études. Elle a été membre du Comité du Défilé de Mode de la Faculté de son université, bénévole pour Pro Bono Students Canada puis vice-présidente aux communications du Comité de droit criminel et pénal de son université.Elle a aussi été vice-présidente aux finances du Comité des finissants puis stagiaire à la magistrature à la Cour du Québec.« Dynamique et appliquée, Alysson allie sa rigueur et sa minutie pour mener à bien ses mandats avec professionnalisme, plaçant la satisfaction de sa clientèle au sommet de ses priorités », mentionne le cabinet sur son site web.Alysson Collin détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Meest désormais avocate criminaliste chez Trivium Avocats-Notaires-Conseil.« Officiellement Maître Béland! Le 18 août 2023 marquera à jamais mon parcours professionnel et personnel. Après plusieurs années d’études, de dévouement, de persévérance et de passion, j’ai prêté serment pour enfin être avocate. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais! », a-t-elle mentionné sur LinkedIn.Avant de rejoindre Trivium, Me Béland a travaillé comme étudiante en droit chez Projet Innocence Québec puis comme assistante de recherche juridique à la Magistrature de la Cour supérieure du Québec.Elle a également été étudiante en droit au Ministère de la Justice du Québec et stagiaire du Barreau pour OCM Avocats.Me Béland détient un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal.passe d’étudiante en droit, stagiaire puis avocate chez Verdon Armanda Gauthier.« J’ai le plaisir de vous annoncer que j’occupe désormais le poste d’Avocate chez Verdon Armanda Gauthier, avocats. », a-t-elle dit sur LinkedIn.Avant de rejoindre le cabinet, Me Turgeon a été adjointe juridique pour Stein Monast, stagiaire au Tribunal administratif du Québec, puis vice-présidente aux communications du Comité des finissants de la Faculté de droit de l’Université Laval.Durant ses études, elle a aussi été bénévole pour le Bureau d’information juridique. Elle a de plus remporté le Prix Stein Monast pour le meilleur mémoire appelant.Élody Turgeon détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.