Charles-Éric Desîlets. Source: LinkedIn

Merejoint Juripop à titre d'avocat au sein du programme de violences et harcèlement au travail.Avant de rejoindre l’organisme, le jeune avocat a été conseiller en relations de travail au sein de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma.Il a également eu une précédente expérience au sein du cabinet Poudrier Bradet Avocats.Côté bénévolat, Me Charles-Éric Desîlets a été vice-président marketing de Jeunes Entreprises du Québec.Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal.