Me Zukran. Source: LPC Avocat

La demande d'action collective a été intentée le 16 août dernier contre Wal-Mart par un consommateur appelé, qui dit avoir acheté de l’eau gazéifiée Perrier chez Super C, Esposito et Maxi plutôt que chez Wal-Mart.Sur son site internet, Wal-Mart annonce des paquets de huit boîtes d’eau gazeuse Perrier à 8,37$ chacun. Cependant, lorsque les clients achètent ce même paquet en magasin, ils sont facturés 0,40$ de plus par caisse.Par conséquent, Wal-Mart facture environ 50,11$ dans ses magasins physiques, mais seulement 48,11$ pour les caisses achetées sur leur site internet.Selon le requérant, Wal-Mart facture « intentionnellement » et de « mauvaise foi » à ses clients 0,05 $ par canette d'eau gazeuse Perrier pour ses contenants « pouvant être consignés ». Or, ces canettes ne sont pas consignables et ne peuvent être retournées dans le cadre du système de consignation du Québec.De plus, la différence de 0,40 $ par paquet de 8 est, selon Wal-Mart, due au « Dépôt Québec », « ce qui est faux, car ce dépôt n’est jamais restitué aux clients ».Ainsi, Wal-Mart violerait l’article 227.1 de la Loi sur la consommation du Québec qui stipule « qu’aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit d’exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé ».Le Groupe de cette action collective représente ici:« Tous les consommateurs au Canada qui ont acheté de l’eau gazéifiée Perrier chez Wal- Mart et qui ont payé un prix supérieur au prix annoncé (excluant la taxe de vente) ».L’avocat représentant Nourit estdu cabinet LPC Avocat.Le requérant réclame à Wal-Mart de verser aux membres du groupe une indemnité égale à 10,00 $ en plus de payer 10 millions de dollars à titre de dommages-intérêts punitifs.