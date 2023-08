Marilou Paradis-Paquin. Source: LinkedIn

Merejoint le DPCP à titre d’avocate après y avoir effectué son stage du Barreau.« C’est avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que je vous annonce avoir complété mon stage au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales de Montréal et être devenue officiellement avocate! », a déclaré la jeune femme sur LinkedIn.Avant de rejoindre le DPCP, Me Marilou Paradis-Paquin a été étudiante en droit pour les cabinets Yves Ménard et Silver Sandiford.Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.