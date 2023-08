David Ettedgui. Source: LinkedIn

Le 16 août dernier, une dizaine de stagiaires en droit ont participé à la première Journée des stagiaires organisée par le Barreau de Montréal, le Jeune Barreau de Montréal, la Cour d’appel du Québec et la Cour du Québec.Cette initiative a été lancée par Me. L’objectif ? Offrir aux futurs avocats une immersion totale dans le cœur de l’appareil judiciaire québécois.« Le Barreau joue un rôle essentiel dans le rapprochement entre la relève et la communauté juridique. La visite des coulisses du palais leur permettra de découvrir des espaces que la plupart d’entre eux n’auraient jamais eu l’occasion de voir », souligne le bâtonnier David Ettedgui.Les stagiaires ont notamment découvert les bureaux des juges, le corridor de sécurité, un parloir, le greffe criminel avec une immersion dans une salle d’audience au criminel, le CAIJ avec pour l’occasion l’ouverture de la section restreinte et le Juriclub.La journée s’est achevée avec la visite de la Cour d’appel du Québec située en face du Palais de justice de Montréal.