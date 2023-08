Jennifer Guay. Source: Clearway Law

Quand on ouvre son propre cabinet, il faut savoir bâtir sa réputation et faire en sorte que les clients ne se tournent pas vers le cabinet voisin…Pour Me, propriétaire du Cabinet juridique Jennifer Guay inc. depuis 2017 à Québec, et qui a cofondé une entreprise de services animaliers, la différence passe par la spécialisation, la vulgarisation, l’accessibilité et la rapidité.Selon l’avocate, c’est en tout cas ce qui fait que son cabinet dédié au droit des affaires se démarque des autres. Le fait qu’il ne soit pas généraliste, qu’il ne perde pas les clients dans « un océan de termes juridiques intimidants », qu’il n’y ait pas « une ribambelle d’intermédiaires ».Côté rapidité, l’avocate met même en avant un forfait « Rush » pour les urgences: « on met ton dossier en mode prioritaire et on le traite dans les 72 heures ouvrables », assure-t-elle!