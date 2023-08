Annie-Claude Béland Source: LinkedIn

Merejoint le cabinet Bernier Beaudry Avocats & Notaires.La jeune avocate décrit le droit comme « une source de défis », sur LinkedIn. « Je suis quelqu’un qui travaille avec rigueur, minutie et qui prône le travail d’équipe ».Avant d’obtenir son Barreau, Me Annie-Claude Béland a été parajuriste pendant plus de trois ans chez Bernier Beaudry.Elle a également travaillé en tant que préposée aux renseignements au Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale.Me Annie-Claude Béland est diplômée en droit de l’Université Laval.