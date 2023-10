Coline Bellefleur. Source: LinkedIn

Dans une publication sur LinkedIn,, avocate en droit de l’immigration, se demande parfois « combien d'anciens étudiants en droit ayant un jour eu à coeur ‘l'accès à la justice’ travaillent maintenant avec énergie comme avocats dans les bureaux du Ministère de la Justice, pour argumenter que la Cour ne devrait même pas prendre le temps d'entendre la cause de nos clients migrants, incarcérés, autochtones, et autres démunis de ce monde ».« Le gouvernement ne devrait-il pas endosser une certaine responsabilité morale à cet égard et instruire les avocats qui le représentent en conséquence? », questionne-t-elle…