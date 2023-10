Mes Kristina Mirarchi et Olivier Charbonneau. Source: LinkedIn

LJT Avocats annonce que deux jeunes talents poursuivront leur carrière à titre d’avocat après avoir complété leur stage de formation professionnelle avec succès.Mes’est jointe au secteur affaires et acquisitions où elle pratique le droit commercial.Avant de rejoindre LJT, elle a travaillé comme étudiante en droit au Groupe Jean-Coutu et chez Prévost notaires, où elle a été appelée à rédiger divers actes notariés et conventions en droit immobilier et en droit successoral.Dans le cadre de ses études, elle a effectué une recherche en droit comparé sur la gestation pour autrui à rémunération. Elle a également offert son temps bénévolement aux hôpitaux de Montréal.La Barreau 2023 détient un baccalauréat en anthropologie de l’Université de Montréal ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.Mes’est quant à lui joint au secteur immobilier et copropriété où il pratique le litige civil, le droit de la copropriété divise et le droit immobilier.Dans le cadre de sa pratique, il conseille et représente principalement des syndicats de copropriété, des gestionnaires d’immeubles ainsi que des copropriétaires. Il est aussi appelé à plaider devant la Cour du Québec, la Cour supérieure du Québec et les tribunaux administratifsAvant de rejoindre LJT, il a travaillé chez Gutkin Ste-Marie avocats, comme étudiant en droit. Il travaille activement dans la mise à jour du Code de la copropriété divise dont Me, avocat émérite, est le coauteur.Olivier Charbonneau détient un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal.