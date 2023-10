Mes Louis-Alexandre Hébert-Gosselin et Lex Gill. Source: Trudel Johnston & Lespérance

La demande d’action collective a été intentée le 3 octobre dernier en Cour supérieure contre une agence d’immigration et d’emploi opérant sous le nom « Trésor » et contre Newrest, une entreprise multinationale qui fournit des services de restauration à plus de 30 compagnies aériennes au Canada.Le recours vise à obtenir justice pour des centaines de travailleurs migrants qui auraient été « victimes d’un système illicite mis en place et exploité par les défenderesses, qui les ont incités à travailler sous la fausse promesse d’un permis de travail valide au Canada ».Le demandeur, le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, pointe du doigt l’agence Trésor qui aurait recruté frauduleusement les membres du groupe en leur promettant « faussement » un permis de travail « fermé ».« Lorsque les membres du groupe sont recrutés par Trésor, ils ont tous l'intention et l’attente de travailler légalement au Canada. Ils font confiance aux assurances données par Trésor, qui affirme faussement avoir enclenché le processus réglementaire pour l’obtention d’un permis de travail valide », peut-on lire dans le document.De son côté, Newrest serait pleinement conscient du fait que les membres du groupe travaillant dans ses unités de production n'ont en réalité pas de permis de travail et que la grande majorité de ces travailleurs n’obtiendront jamais de permis de travail, bien qu’ils en attendent tous un.« Les défenderesses profiteraient donc de la vulnérabilité des membres du groupe et de la précarité légale qu’ils ont engendrée pour s’enrichir », lit-on dans la document.Les avocats représentant le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants sont Mesetdu cabinet Trudel Johnston & Lespérance.Les membres du Groupe sont:« Toute personne qui a travaillé, quelle que soit la durée, sous la direction ou le contrôle de l’agence d’immigration et d’emploi opérant sous le nom de Trésor et l’entreprise Newrest sans permis de travail valide ».Le requérant réclame donc à Trésor et Newrest de payer aux membres du groupe un montant à être déterminé en dommages-intérêts punitifs.