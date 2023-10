Jérôme D. Cauvier. Source: LinkedIn

a rejoint le cabinet Davies à Montréal en septembre 2023 en tant qu’avocat en droit des affaires. Il y avait déjà travaillé comme étudiant puis stagiaire jusqu’en juillet 2022.Diplômé d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et assermenté en tant qu’avocat au Barreau du Québec en juillet 2022, il a entamé en septembre 2022 une maîtrise en droit avec une spécialisation en droit des affaires de l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni, qu’il a obtenue en juillet dernier.« Cette expérience extraordinaire m'a non seulement permis d'approfondir mes compétences juridiques, mais elle m'a également offert une perspective internationale exceptionnelle sur le monde des affaires », écrit-il sur LinkedIn.Il ajoute que son séjour à Cambridge a été « une aventure des plus enrichissantes, ponctuée de défis intellectuels stimulants, de précieux enseignements, et de rencontres qui ont donné naissance à des amitiés inoubliables ».« J'exprime ma plus profonde gratitude envers mes estimés professeurs, mes camarades de classe, mes coéquipiers de l'équipe de hockey sur glace, ainsi que toutes les personnes, provenant des quatre coins du Monde, qui sont désormais chères à mon cœur », note-t-il également, remerciant également ses proches, ses amis, sa famille, dont ses parents.L’avocat est par ailleurs membre du conseil d’administration de Garage Legal, la clinique juridique étudiante de la Faculté de droit de l’Université de Montréal.