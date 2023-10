Elisabeth Prelogar, Neal Katyal et Sri Srinivasan. Source: Wikipédia

Au moment de se rendre devant la cour, les avocats peuvent être tentés de se rassurer par des rituels qui, parfois, n’ont absolument rien à voir avec la pratique du droit., l’avocate générale des États-Unis, a une routine bien personnelle avant d’aller plaider devant la Cour suprême des États-Unis. Il mange cinq ou six bananes à son petit déjeuner, avant d’aller faire de la course à pied, rapporte le National Post.Un autre avocat habitué à plaider devant le plus haut tribunal des États-Unis a sa routine gagnante. Avant chacune des 50 plaidoiries qu’il a effectuées devant la Cour suprême,a passé un moment à parler avec ses trois enfants, puis il a revu sa dernière séance d’entraînement, avant d’établir une liste des chansons qu’il écoutera en voiture quand il se rendra au tribunal.Pourquoi pratique-t-il systématiquement cette routine? Tout simplement parce que c’est ce qu’il a fait avant de plaider pour la première fois devant la Cour suprême… donc il a répété les mêmes actions dans le même ordre, à chaque fois.Précisons que, lors de cette première fois, ses enfants étaient en bas âge, et qu’ils ont un peu servi de cobayes à leur père. Si on peut expliquer un argument à un enfant, cela aide à mettre en valeur ce qui est important, a-t-il souligné au National Post.Un autre exemple? Quand il était avocat,emportait toujours les mêmes objets avec lui à chacune de ses plaidoiries devant la Cour suprême : une chaussette de bébé appartenant à chacun de ses deux enfants. Sa routine lui aurait-elle réussi? En tout cas, aujourd’hui, l’ancien avocat est devenu juge en chef à la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia.Et vous, quel est votre rituel avant de plaider?