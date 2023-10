Me Catherine Marchand. Source: LinkedIn

Merejoint l’équipe de Langlois en droit des affaires à Québec. Elle travaillait auparavant chez Stein Monast comme étudiante puis stagiaire.« C’est un privilège d’entamer ma carrière d’avocate auprès d’une équipe aussi chevronnée qui valorise la curiosité, l’épanouissement professionnel et le travail d’équipe. Je suis très heureuse et fébrile à l’idée de contribuer au succès de Langlois et de sa clientèle d’entrepreneurs », a notamment indiqué l’avocate dans un communiqué.Son cabinet précise que dans le cadre de sa pratique, l’avocate travaille sur une variété de dossiers, notamment à la rédaction de documents d’entreprises et de contrats commerciaux, tels que les conventions entre actionnaires, les conventions d’achat-vente et les baux commerciaux. Elle participe également à la mise en place de financements institutionnels.L’avocate est diplômée en droit de l’Université Laval et détient aussi un baccalauréat en administration des affaires. Elle est membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.