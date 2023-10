Marie-Anne Paquette, juge en chef, Catherine La Rosa, juge en chef associée et Jean-François Michaud, juge en chef adjoint. Sources: Université de Montréal, Université Laval et archives

Dans un communiqué de presse, la Cour supérieure invite les praticiens et les plaideurs à utiliser la technologie avec prudence.Pour tout ce qui touche à la jurisprudence, des textes de loi ou des commentaires dans le cadre d’observations faites auprès du tribunal, la Cour rappelle que les parties doivent s’informer exclusivement des sources provenant de sites web des tribunaux ou des services bien établis comme CanLII et SOQUIJ.Aussi, toutes les observations générées par l’intelligence artificielle doivent faire l’objet d’un « contrôle humain rigoureux ».Ainsi, cette vérification peut se faire au moyen de recoupements avec des bases de données juridiques « fiables » pour confirmer que les références et leur contenu résistent à un examen minutieux.« Nous encourageons les discussions et souhaitons une collaboration constante afin d’aborder ces enjeux de manière efficace. Notre engagement commun à renforcer l’intégrité et la crédibilité des instances judiciaires est crucial », conclut la Cour supérieure.Cet avis de la Cour supérieure est signé par, juge en chef,, juge en chef associée et, juge en chef adjoint.