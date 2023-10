Julia Wang. Source: LinkedIn

rejoint Bennett Jones à titre d’associé en fiscalité.« Je suis ravie de participer à l'établissement du nouveau bureau à Montréal avec mes associés du groupe de droit des affaires », a-t-elle déclaré avec enthousiasme sur LinkedIn.Sa pratique touche à tous les aspects du droit fiscal canadien et international, et plus particulièrement aux domaines des fusions et acquisitions nationales et transfrontalières, des réorganisations d’entreprises, des fonds d’investissement, de la planification fiscale et des litiges fiscaux.Avant de rejoindre Bennett Jones, Julia Wang travaillait, depuis plus de 7 ans, pour le cabinet Blakes.Elle a également eu une expérience précédente dans le domaine de la fiscalité au sein du cabinet Osler.À côté de son travail en cabinet, Julia Wang a été maître de conférences à l’Université de Montréal durant neuf ans.Mais ce n’est pas tout. La nouvelle recrue de Bennett Jones a été directrice des services financiers pour la Banque nationale du Canada, et directrice des relations publiques pour la Young Chinese Professionals Association.Julia Wang est diplômée en droit de l’Université de Montréal. Elle détient également un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal.