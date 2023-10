Me Catherine Claveau. Source: LinkedIn

Dans une lettre datée du 3 octobre, signée de la bâtonnière du Québecet adressée à la Commission des institutions, le Barreau du Québec dit avoir pris connaissance avec intérêt du projet de loi n° 34 et appuyer les initiatives de celui-ci, mais avoir aussi quelques commentaires à émettre.Le projet de loi, intitulé « Loi visant à moderniser la profession notariale et à favoriser l’accès à la justice », est fort d’initiatives visant à moderniser le système professionnel et à favoriser l'accès à la justice, souligne le Barreau.Ce dernier appuie notamment le Fonds d’études juridiques du Barreau du Québec et le Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec « qui pourront désormais servir à financer des mesures favorisant l’accès à la justice ». Mais l’Ordre estime que plusieurs modifications proposées par le projet de loi pourraient avoir un impact sur le droit civil substantif.Il émet ainsi plusieurs commentaires « sur l’exécution forcée d’une obligation contractuelle constatée dans un acte notarié, le rôle d’officier public du notaire »…Ainsi que sur certaines mesures telles que « la création d’un registre numérique des testaments et mandats dans une voûte numérique, l’insaisissabilité des supports technologiques requis pour l’exercice de la profession, et la codification des règles applicables en matière de communication de copies ou d’extraits des actes qui ne sont pas soumis à la publicité, notamment en ce qui a trait aux historiques testamentaires ».Le Barreau dit vouloir également suggérer des modifications supplémentaires à la Loi sur le Barreau, selon lui en parfaite adéquation avec celles proposées à la Loi sur le notariat.Elles permettraient d’après l'Ordre de mettre les avocats à contribution concernant les solutions d’accès à la justice et en matière de protection du public.