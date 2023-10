Me Maxime Roy. Source: Radio-Canada

Me, qui a notamment défenduet l'ex-policière, est nommé juge à la Cour supérieure.Le ministre fédéral de la Justice en a fait l’annonce mardi matin.Le juge Roy est diplômé de l’Université Laval. Il a été admis au barreau du Québec en 2006.Âgé de 41 ans, il exerçait au cabinet Roy et Charbonneau. Il intervenait régulièrement devant toutes les instances judiciaires, qu’il s’agisse de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel du Québec, de la Cour supérieure du Québec ou de l’Ontario, de la Cour du Québec ou de l’Ontario, des cours municipales, des commissions d’enquête et des organismes disciplinaires.Son ancien cabinet rappelle qu’il était régulièrement consulté par des dirigeants, politiciens, organismes publics, syndicats et athlètes sportifs. Il accompagnait par ailleurs également les victimes d’actes criminels devant les tribunaux.Il a reçu le prix du meilleur plaideur à l’occasion de la finale de la coupe du doyen en 2004 et le prix Louis-Philippe Pigeon en 2014. Il a enseigné à l’École du Barreau et au séminaire de plaidoirie de Sherbrooke, a fait partie du CA du Barreau du Québec, du comité de la Cour d’appel du Québec, du comité de la Cour supérieure du Québec et du comité directeur sur l’efficacité judiciaire (Justice Canada).