Meset, tout juste assermentées, rejoignent le cabinet Cain Lamarre.Me Emilie Quirion rejoint le cabinet après y avoir effectué son stage du Barreau.Elle est diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke.La jeune femme rejoint le groupe de pratique droit des transports.Avant de rejoindre le cabinet Cain Lamarre à titre de stagiaire en mai 2022, elle a été étudiante en droit au sein du Ministère de la santé et des services sociaux.Me Fanny Beauchesne a également travaillé pour l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic.Elle est diplômée en droit de l’Université Laval.Merejoint, quant à elle, l’équipe litige du cabinet Cain Lamarre.Auparavant, elle a été stagiaire à la Magistrature au sein de la Cour du Québec. Elle a également été étudiante en droit aux services internes pour le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur.Me Mégan Bonneau est diplômée en droit de l’Université Laval.La jeune femme rejoint le groupe droit du travail.Avant de devenir avocate, Me Marie-Ève Pellerin a été coordinatrice RH pour l’entreprise Six Flags. Elle a également été conseillère en ressources humaines pour le groupe Arhoma.Elle détient un baccalauréat en droit de l’UQAM ainsi qu’une maîtrise en relations industrielles de l’Université de Montréal.