Mes Réjean Paul Forget et Nancy Fortin. Source: LinkedIn

Une demande vient d’être déposée devant la Cour supérieure parafin d’obtenir l’autorisation d’exercer une action collective à l’encontre de la Société canadienne des postes.Le demandeur est représenté par Mesetdu cabinet Perrier Avocats et Mede Fortin Simard.Il est reproché à Postes Canada d’avoir collecté et utilisé à des fins commerciales des renseignements personnels des destinataires de courriers et colis livrés par Postes Canada, sans avoir obtenu, au préalable, leur consentement.Cette action collective peut concerner toutes les personnes qui ont reçu ou envoyé des enveloppes et/ou des colis par l’entremise de Postes Canada.Ici, le Groupe représente:« Toute personne résidant au Québec et ayant une adresse postale et dont les renseignements personnels ont été utilisés sans son consentement par la Défenderesse et ce, à des fins de marketing, le tout depuis le 16 avril 2004 ».