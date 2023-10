Stéphanie Bégin. Source: LinkedIn

vient d’entamer son stage de l'École du Barreau du Québec au sein du cabinet Bélanger Sauvé.« J’ai choisi de réaliser mon stage au sein de Bélanger Sauvé en raison de l’environnement de travail sain, de la culture du cabinet centrée sur la collaboration et l’esprit d’équipe ainsi que de l’investissement que fait le cabinet dans la relève », a confié la future avocate.Avant de rejoindre Bélanger Sauvé, Stéphanie Bégin a été étudiante en droit pour l’équipe légale Sharethrough.Elle effectuait des recherches juridiques et rédigeait des avis juridiques dans divers domaines du droit tels que la vie privée, le droit commercial, le droit des technologies, le droit international, le droit du marketing et le droit du travail.Elle a également été assistante pour les cours en ligne au sein de la section droit civil de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa.Stéphanie Bégin est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.