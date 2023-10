Source: Barreau du Québec

Le Barreau du Québec lance un appel de candidatures pour son nouveau Comité de liaison avec le Tribunal des droits de la personne.Ce Comité a pour mandat d’identifier les problèmes liés à l'administration de la justice au Tribunal des droits de la personne et de proposer des solutions pratiques visant à atteindre des objectifs d'efficacité et d'accessibilité à la justice.Au total, le Comité tient environ quatre rencontres virtuelles par an.Les avocats qui possèdent une expertise en matière de droits de la personne et qui sont intéressés ont jusqu’au 30 novembre prochain pour proposer leur candidature