Robert Quesnel. Source: Fasken

Merejoint Fasken à titre d’avocat-conseil. Il conseille ses clients sur des questions principalement liées aux secteurs des sciences de la vie et de la propriété intellectuelle.Il détient plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, d’abord chez Merck Canada puis en tant que chef des affaires juridiques chez Sanofi Canada.La nouvelle recrue de Fasken est reconnue pour son expertise dans la gestion de recours collectifs complexes et multi-juridictionnels en matière de responsabilité du fait des produits, ainsi que dans des litiges très médiatisés en matière de brevets.Il possède également de l’expérience en matière de gestion de crise et dirige des équipes dans le cadre des restrictions liées à la COVID-19 ainsi que des rappels de produits tout en maintenant la poursuite des activités et en garantissant la sécurité.Me Quesnel a également eu l’opportunité de diriger, pendant 10 ans, le comité juridique et de la propriété intellectuelle de l’Association de l’industrie pharmaceutique canadienne, Innovative Medicines Canada.Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal.