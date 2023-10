Marie-Michelle Lussier. Source: LinkedIn

Me, avocate en droit commercial, est désormais conseillère juridique chez Éco Entreprises Québec, qui permet aux entreprises et organisations assujetties à la Loi sur la qualité de l’environnement de remplir leurs obligations légales concernant le recyclage de leurs contenants, emballages et imprimés.Elle était auparavant directrice, droit commercial et gestionnaire chez BFR inc. - comptables professionnels agréés.« Je viens tout juste de me joindre à Éco Entreprises que l'équipe de la direction des affaires juridiques s'agrandit déjà! » a-t-elle écrit sur LinkedIn dans la foulée de sa nomination, puisqu’un autre poste de conseiller juridique s’ouvre au sein de l’entreprise.Barreau 2018, Me Lussier a aussi travaillé chez Coveo pendant près de quatre ans. Elle a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke.