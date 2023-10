Me Karine Boily. Source: LinkedIn

Meest désormais coordonnatrice du groupe Droit des assurances et litige civil chez Bélanger Sauvé à Montréal, où elle est associée et où elle travaille depuis septembre 2021.Son cabinet rappelle qu’elle cumule plus de vingt ans de pratique comme avocate et qu’elle œuvre dans le milieu du litige d’assurance depuis son assermentation par le Barreau du Québec, en 2000.« Respectée et appréciée tant de ses collègues que de ses pairs, elle s’est depuis forgé une solide réputation dans le milieu des assurances, tant par son professionnalisme que par la qualité de ses services », note Bélanger Sauvé sur LinkedIn.Dans le cadre de sa pratique, elle est appelée à émettre des opinions juridiques et à représenter les clients du cabinet devant les tribunaux ou lors de processus de règlements des différends, lit-on aussi à son propos.Elle a travaillé, par le passé, chez Gilbert Simard Tremblay, dont l’équipe vient d’ailleurs de se joindre à TCJ, aussi chez Gasco Goodhue St-Germain pendant 13 ans, et chez Flynn, Rivard, au début des années 2000.À noter qu’elle s’implique par ailleurs au sein de l’Association des femmes d’assurance du Québec.Me Boily est diplômée de l’UdeM où elle a obtenu un baccalauréat en droit et un autre en criminologie.