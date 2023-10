Amrick Bansal. Source: Fasken

rejoint le groupe de droit immobilier du cabinet Fasken au bureau de Montréal.Il représente et conseille des investisseurs, des promoteurs ou encore des gestionnaires de patrimoine, tant dans la réalisation d’objectifs à court terme qu’à long terme.Sa pratique englobe tous les aspects du droit immobilier, y compris le financement, les ventes et acquisitions, les coentreprises, les projets de développement d’envergure, ainsi que les transactions corporatives incorporant des actifs immobiliers.Auparavant, Amrick Bansal a été vice-président et chef des affaires juridiques de la société d’investissement privée The Shapiro Group.Ses responsabilités incluaient notamment la supervision de leurs entités affiliées œuvrant dans des secteurs autres que l’immobilier.Il a siégé aux conseils d’administration du Lower Canada College, des Jeunes ambassadeurs de l’Hôpital général de Montréal et du Hillside Tennis Club.Le nouvel associé de Fasken est diplômé en droit de l’Université de Montréal.