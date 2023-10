Richard Wagner et Arif Virani. Source: Radio-Canada / La Presse canadienne / Patrick Doyle

Durant la rencontre en Saskatchewan, le Conseil a fait le point sur deux de ses priorités: les nominations à la magistrature et la conduite des juges.Le juge en chef du Canada et président du Conseil canadien de la magistrature,, a dit que le conseil est très préoccupé par le nombre important de postes vacants au sein de la magistrature.« Nous reconnaissons les efforts du ministre, ainsi que ceux de son prédécesseur, pour combler certains postes vacants, et nous apprécions la collaboration des représentants du gouvernement. Nous prévoyons poursuivre le dialogue et continuer à voir des améliorations dans le processus », a-t-il ajouté.Les membres du Conseil ont également avoué être inquiets quant au manque de ressources et d’infrastructures dans les palais de justice à travers le pays.Ils encouragent le gouvernement fédéral à travailler avec ses homologues provinciaux et territoriaux afin que ces derniers fassent les investissements nécessaires pour assurer une plus grande efficience dans l’administration de la justice.Concernant la conduite judiciaire, le juge Wagner a mentionné : « Nous sommes heureux que le projet de loi C-9 ait reçu la sanction royale au printemps dernier. Nous avons été occupés depuis à mettre en œuvre le nouveau processus d'examen des plaintes afin d’assurer qu'il soit plus efficace et plus transparent ».Les membres du Conseil ont également discuté de l’émergence de l’intelligence artificielle devant les tribunaux et des façons dont les juges peuvent utiliser une approche de gestion des dossiers dans les affaires de droit de la famille afin « d’améliorer l'efficacité et l'équité ».Tenant compte du nombre de départs à la retraite depuis 2020, le Juge en chef Wagner a conclu en soulignant « l'importance du Conseil en tant qu’organisme où les juges en chef et les juges en chef associés et adjoints du Canada peuvent collaborer pour renforcer la confiance du public dans le système de justice, raffermir l'indépendance de la magistrature et réaffirmer le respect de la primauté du droit ».