Jade Coderre, Cindy Gabriel, Alexandre Hamel, Emilie Huard et Nelson Bergeront. Source: Cain Lamarre

Le cabinet Cain Lamarre a récemment fait l’annonce de cinq nouvelles arrivées dans son cabinet. Il s’agit de MesetJade Coderre pratique essentiellement en droit municipal.Avant de rejoindre Cain Lamarre Me Coderre a été secrétaire juridique pour Marie Josée Tremblay Avocate Médiatrice, Brigitte Pinard, avocate et médiatrice ainsi que pour le Groupe Piette Avocats.Elle a également été étudiante en droit au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Jade Codette détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Cindy Gabriel est maintenant notaire chez Cain Lamarre. Elle exerce exclusivement dans les domaines du droit fiscal, le droit successoral et le droit de la famille.Avant de rejoindre le cabinet, elle a été parajuriste chez Woods, stagiaire en droit chez Therrien & Touchette Inc. puis notaire et conseillère juridique chez LJT Avocats.Elle a aussi été chargée de cours à l’Université de Montréal à la maîtrise de droit notarial puis a travaillé à son compte pendant huit ans sous le nom de Notaire Gabriel.Cindy Gabriel détient un baccalauréat en droit et un Juris Doctor de l’Université de Montréal ainsi qu’un baccalauréat ès arts de l’Université McGill. Elle a aussi une maîtrise en droit notarial et une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke.Alexandre Hamel est avocat en litige chez Cain Lamarre. Il est membre du Barreau depuis 2020.Avant de rejoindre Cain Lamarre, Me Hamel a travaillé comme avocat chez Ravinsky Ryan Lemoine et chez Davies Ward Phillips & Vineberg.Il détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en droit du HEC Montréal.Emilie Huard exerce en droit civil/litige et en droit des affaires.Avant de rejoindre Cain Lamarre, elle a été étudiante en droit, stagiaire puis avocate au sein du cabinet MACH.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Nelson Bergeron exerce principalement en fusions et acquisitions et droit des affaires.Avant de rejoindre le cabinet, Me Bergeron a travaillé comme avocat chez GBV puis comme stagiaire et avocat chez Gravel Bernier Vaillancourt.Le Barreau 2018 détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il a également effectué un échange étudiant en droit avec l’Université de Bordeaux, en France.