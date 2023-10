Pierre E.Rodrigue. Source: LinkedIn

Plusieurs avocats et notaires reçoivent des nominations de la part du conseil des ministres.Le notaireest nommé secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif. Depuis un an, il était sous-ministre et dirigeant principal de l’information au ministère de la Cybersécurité et du Numérique.Le notaire a fait toute sa carrière dans la fonction publique québécoise. Il entame son parcours au ministère du Revenu comme agent de recherche en droit, puis notaire, avant d’être nommé chef du Service de l'interprétation relative à l'imposition des taxes.On le retrouve ensuite comme directeur des services juridiques à Services Québec. Il sera nommé directeur de l’état civil, puis PDG par intérim de l’agence gouvernementale.Pierre E.Rodrigue occupe ensuite plusieurs postes de sous-ministre adjoint au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, où il se spécialise dans le domaine des technologies.En 2019, le notaire est nommé sous-ministre associé à la Direction générale des services de justice au ministère de la Justice, puis sous-ministre associé des services de justice, des registres et de la transformation.C’est ensuite au Secrétariat du Conseil du Trésor que Me Rodrigue est nommé secrétaire associé et dirigeant principal de l’information.Me Pierre E.Rodrigue détient un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial de l’Université Laval. Il est également titulaire d’une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional et d’un certificat en enseignement collégial de la même université.est nommée à nouveau sous-ministre adjointe au ministère de la Culture et des Communications.Elle commence sa carrière d’avocate en droit des affaires chez Desjardins, Ducharme, Stein, Monast. Elle rejoint ensuite la compagnie des Disques Audiogramme, à titre d’avocate et de directrice des finances, puis comme directrice générale.En 2011, Louise Chamberland est nommée directrice générale de TVA Films. Deux ans plus tard, elle rejoint Téléfiction comme vice-présidente à la distribution.En 2016, elle devient la directrice générale de l’ Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.C’est en 2019 que Louise Chamberland est nommée sous-ministre adjointe responsable du Secrétariat à la promotion de la culture québécoise.Louise Chamberland détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval, et une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal.La notaireest nommée à nouveau membre et vice-présidente de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).Elle exerce d’abord chez Shooner & Lupien, puis chez Lampron, Guay, Beaulac & Lupien, avant d’exercer sous son propre nom à compter de 2005.En 2011, Me Hélène Lupien est nommée membre de la CPTAQ, dont elle devient vice-présidente en 2017.Hélène Lupien détient un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial de l’Université de Sherbrooke. Elle a été chargée de cours au Collège d’affaires Ellis.Meest nommée membre du conseil d’administration et PDG par intérim de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).Me Rodrigue est vice-présidente aux affaires corporatives et secrétaire générale de la SÉPAQ depuis 2014. Elle a également été nommée vice-présidente aux ressources humaines par intérim en 2023.Assermentée en 1994, Me Nelly Rodrigue a commencé sa carrière d’avocate au cabinet Jean-Claude Boutin et associés. Par la suite, elle devient avocate à la MRC de Memphrémagog, puis à l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec.C’est en 2002 que Me Nelly Rodrigue rejoint la SÉPAQ, à titre d’avocate. Dès l’année suivante, elle est nommée secrétaire et directrice des services juridiques.Me Nelly Rodrigue détient un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial de l’Université de Sherbrooke. Elle est administratrice de sociétés certifiée du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval.Le notaireest nommé à nouveau membre à temps partiel du Tribunal administratif du logement (TAL).Il est membre du TAL depuis trois ans. Il a été régisseur du Tribunal de 2007 à 2020, en plus d’en avoir occupé la présidence entre 2018 et 2020.Me Adam a exercé comme notaire de 1976 à 2002 à Sherbrooke. Après sa carrière en pratique privée, Serge Adam a exercé la fonction de syndic à la Chambre des notaires du Québec entre 2002 et 2006.Me Serge Adam a obtenu son diplôme de droit notarial à l’Université de Sherbrooke en 1976.Meest nommé à nouveau membre du Tribunal administratif du travail (TAT), dont il est membre depuis 2016.Admis au Barreau en 1992, l’avocat a pratiqué pour l’Association des entrepreneurs en construction du Québec, puis à l’Association de la construction du Québec.En 2009, Me Michel Lalonde est nommé commissaire à la Commission des lésions professionnelles.Me Michel Lalonde détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Il est également titulaire d’un baccalauréat en art dramatique de l’UQAM.Le juge de la Cour du Québecest nommé membre du Conseil de la magistrature.Il exerce principalement ses fonctions à la chambre criminelle et pénale de Montréal, depuis 2009.Admis au Barreau en 1988, Pierre E.Labelle a amorcé sa carrière d’avocat au contentieux du ministère du Revenu du Québec. De 1991 à 1996, il a exercé les fonctions de substitut du procureur général aux bureaux de Hull et de Longueuil.Pierre E.Labelle devient ensuite représentant du Directeur des poursuites pénales du Canada au Bureau régional du Québec.Il a également siégé à titre d'arbitre unique et à titre de président de comité au Conseil d'arbitrage de comptes du Barreau du Québec.Pierre E.Labelle détient une licence en droit de l'Université d'Ottawa.La juge de la Cour du Québecest nommée membre du Conseil de la magistrature. Elle exerce principalement à Rivière-du-Loup.C’est au Bureau d’aide juridique de Rimouski que Hermina Popescu a fait ses débuts d’avocate. Elle exerce ensuite en pratique privée, avant de se joindre à Telus comme avocate en 2009.Deux ans plus tard, l’avocate est nommée juge de la Cour du Québec.Hermina Popescu détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.