Cet été, les chiffres de l’emploi juridique américain laissaient craindre une dégringolade, puisque le nombre de juristes en emploi a touché son creux de l’année au mois d’août.La baisse était largement due au ralentissement de l’activité économique. En particulier, le nombre des fusions et acquisitions a connu une chute impressionnante depuis le début de l’année.Or, même si l’économie continue de subir la hausse des taux d’intérêt, et si les transactions d’entreprises demeurent limitées, l’emploi juridique a retrouvé des couleurs en septembre aux États-Unis.Ce sont pas moins de 5 100 emplois qui se sont ajoutés au secteur, portant le total à 1 182 700 juristes en activité, selon les données désaisonnalisées du Bureau of Labor Statistics, citées par Reuters.L’explication de ce regain d'activité semble venir de la bonne tenue de l’économie américaine dans son ensemble, dont le niveau d’activité dépasse les attentes, malgré les taux d’intérêt élevés. Le marché du travail demeure tiré vers le haut par cette bonne santé, et cela inclut l’emploi juridique.Il reste à voir si cela poussera la Réserve fédérale américaine (Fed) à relever à nouveau ses taux d’intérêt dans les prochaines semaines.