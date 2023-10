Les bureaux de Québec et de Montréal du cabinet Fasken ont récemment accueilli les deux événements de lancement officiel de la nouvelle édition du livre « Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé », co-écrit par l’associéeL’équipe de litige civil et commercial du cabinet BCF de Montréal était au rendez-vous lors du 5e Gala annuel de la Société des Plaideurs.Les membres de l'équipe du bureau de Québec du cabinet Cain Lamarre se sont récemment réunis pour un événement festif. L’occasion parfaite pour échanger et souhaiter la bienvenue à leurs nouveaux collègues!Le 5 octobre dernier, huit équipes se sont affrontées lors de la première édition du tournoi amical de Dek Hockey organisé par TCJ Laval/Rive-Nord.« Les équipes mixtes, regroupant à la fois clientèle, partenaires d'affaires, employés et employées, ont créé une opportunité unique pour tout un chacun, débutants comme experts, de participer activement et de développer leur réseau professionnel. Chose certaine, la camaraderie et les rires étaient au rendez-vous!», a déclaré le cabinet sur LinkedIn.