Matthieu Casanova

a récemment rejoint le DPCP à titre de stagiaire en droit.Durant son baccalauréat en droit à l’UQAM, il a très vite su qu’il s'orienterait vers la fonction publique. « Je pense que ça correspond plus à mes valeurs que d'être dans le privé », confie-t-il à Droit-inc.« J’ai été assez attiré par la position du DPCP, l’idée de protection de la société tout en gardant en tête les intérêts des victimes et des témoins aussi. C'est quelque chose qui me motivait beaucoup ».En tant que stagiaire, Matthieu Casanova a l’opportunité de gérer ses propres dossiers. Dans l’action, il l’est assurément au quotidien. « C'est un stage qui mise beaucoup sur la pratique. Je suis très souvent à la cour et j’ai aussi eu l’occasion de faire des enquêtes ».Avant de prendre la voie du droit, le stagiaire du DPCP a toutefois connu une première vie dans le milieu du marketing numérique. Pendant une dizaine d’années, il a été, tour à tour, formateur en SEO, consultant en marketing de contenu et conseiller en SEO.« Ce qui s'est passé, c'est que plus le temps avançait, plus j'avais des valeurs qui se développaient. Je commençais un peu à remettre en question la société de consommation », confie-t-il.Matthieu Casanova n’avait pas l’impression « de contribuer à bâtir un monde meilleur ». C'est assurément ce qui l’a dirigé vers le droit. Fasciné depuis toujours par ce domaine, il a fini par s'inscrire à la faculté de droit de l’UQAM.Selon lui, sa précédente carrière lui a permis de développer des compétences qui lui servent grandement aujourd’hui.Il est ainsi particulièrement à l’aise en communication orale et en vulgarisation. « Je faisais très souvent des présentations clients, je donnais beaucoup de formations en marketing, ça m’aide beaucoup ».Pour le futur, le stagiaire ne ferme aucune porte et reste ouvert à d’autres domaines de pratique, dont le droit du travail.« C'est ça qui est intéressant avec le droit, c'est que je peux toujours trouver quelque chose qui correspond à mes valeurs », assure-t-il.