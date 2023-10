Me Amy Noiseux-Lacourse. Source: Facebook

Me Christine Loubier, Me Amy Noiseux-Lacourse, Me Jean-Guillaume Blanchette et Me Adam Fontaine-Métivier. Source: Facebook

Une jeune avocate n’aura pas eu à chercher longtemps son premier emploi d’avocate.Assermentée depuis début octobre, Merejoint le contentieux du CIUSSS de l’Estrie. Elle s’est spécialisée en droit de la jeunesse.Elle venait d’accomplir son stage en droit dans la même organisation, sous la supervision de MeDurant ses études en droit à l’Université de Sherbrooke, Me Amy Noideux-Lacourse a figuré au palmarès du doyen. Elle a également reçu un prix de reconnaissance pour son rôle de tutrice du Centre d’entraide à l’étude.C’est le Jeune Barreau de Saint-François qui a annoncé cette nomination sur les réseaux sociaux, avec une photo de Me Christine Loubier, Me Amy Noiseux-Lacourse, Me, le bâtonnier du district de Saint-François, et Me, le président du Jeune Barreau de Saint-François.