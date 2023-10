Me Soraya Blouin. Source: LinkedIn

Me Moubarak Baba Body. Source: LinkedIn

Mevient d’ouvrir son cabinet baptisé Blouin Avocats basé à Québec. Son objectif? Accompagner ses clients dans l'élaboration de stratégies d’immigration personnalisées et efficaces.L’avocate veut allier une démarche clé en main à des ressources éducatives adaptées. L’idée étant de favoriser une pratique juridique qui valorise l'accessibilité.Avant de créer son propre cabinet, la jeune femme qui a obtenu son Barreau en 2023 a travaillé pendant quelques mois pour un cabinet spécialisé en droit de l’immigration. Elle est également animatrice dans l’émission Droit au But sur MAtv, un programme juridique à vocation éducative et culturelle.Interrogée par Droit-inc, Me Blouin confie « croire fondamentalement aux intérêts de l'immigration au Canada ».Elle propose des services aux entreprises en facilitant notamment l'accès à des ressources et à des talents internationaux de premier plan.Me Blouin propose également des services aux particuliers pour les personnes souhaitant poursuivre leurs études, travailler ou s’installer de façon permanente au Canada,Sa précédente expérience professionnelle lui a permis de constater que l’accès à la justice en matière d’immigration était complexe dans la mesure où les barrières linguistiques et culturelles étaient souvent présentes.Par conséquent, Me Blouin s’attèle à mettre un point d’honneur à la vulgarisation juridique dans son approche pour que sa clientèle se sente en confiance.Pour le moment, l’avocate travaille en collaboration avec Me. L’avocat se distingue « par son approche humaine et sa transparence, offrant ainsi à ses clients un accompagnement juridique empreint de respect et de clarté », peut-on lire sur le site du cabinet.Me Moubarak Baba Body a précédemment travaillé pour le cabinet Audex Avocats, basé à Québec.Dans les mois à venir, Me Soraya Blouin envisage d’agrandir son équipe. « On aimerait recruter du personnel administratif car le personnel de soutien est fondamental en immigration. Il y a beaucoup de logistique et de suivi. On veut vraiment s’assurer d’avoir la meilleure gestion des activités du cabinet ».