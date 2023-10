Me Sara Korhani. Source: LinkedIn

est nouvellement avocate chez BCF. Sa pratique se concentre en litige civil et commercial ainsi qu'en droit de la restructuration, de la faillite et de l'insolvabilité.Dans le cadre de sa pratique, elle représente régulièrement des syndics, des créanciers, des débiteurs, des institutions financières, des intervenants et des PME dans des dossiers complexes et hautement contestés, devant diverses instances des tribunaux du Québec, ainsi que devant des tribunaux et organismes administratifs.Avant de rejoindre BCF, elle a été étudiante en droit chez Kaufman Laramé et chez Sabbah Mergui. Elle a aussi été avocate chez De Louya Markakis, chez Karavoulias Avocats et chez Lapointe Rosenstein Marchand Melançon.La Barreau 2013 détient un baccalauréat ès arts de l’Université McGill et un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.