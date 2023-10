Mes Francis Boucher, Flavie Laroche Roy et François Castonguay. Source: Boucher & Associés

La nomination de la jugeà la Cour du Québec en août dernier a créé un vide dans la ville de La Tuque. Tout à coup, il n’y avait plus d’avocats qui acceptaient de mandats privés, a confirmé le Barreau du Québec.Le Barreau a eu plusieurs discussions avec des intervenants de la justice pour « pallier ce problème à court terme », a confirmé, conseillère en relations publiques au Barreau du Québec au journal Mon La Tuque.Voyant qu’il n’y avait plus d’avocats disponibles à La Tuque, la juge Voyer a contacté le cabinet Boucher & Associés afin de les convaincre de s’installer dans la ville le plus rapidement possible.« La juge Voyer nous a confié ses clients qui se retrouvaient tout à coup sans avocat. Elle pratiquait majoritairement en droit familial. Nous avons donc choisi de s’installer à La Tuque pour desservir les clients qui avaient des dossiers reliés à la DPJ entre autres », mentionne, le fondateur de Boucher & Associés.Le cabinet est actuellement installé dans les villes de Roberval et Dolbeau-Mistassini. Les nouveaux bureaux sont installés au deuxième étage du Carrefour La Tuque, dans les anciens locaux de la juge Isabelle Voyer.Les trois avocats, Mes Francis Boucher,etse déplaceront dans les bureaux de La Tuque, lors des jours d’audience.Selon le fondateur, le cabinet est entièrement fonctionnel depuis le début du mois d’octobre.Selon le Barreau, certaines régions présentent une très faible population et seulement assez d’avocats pour combler les besoins régionaux.Il y aurait présentement des discussions entre plusieurs intervenants de la justice afin de trouver des solutions pour pallier le problème d’accès à la justice à court terme.Entre-temps, les citoyens peuvent trouver un avocat dans une ville avoisinante. Aussi, « les technologies rendent plus facile les prises de contact et les rencontres clients qui peuvent se faire à distance », ajoute le Barreau.