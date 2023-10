Me Joséane Chrétien. Source: LinkedIn

Me, associée chez McMillan à Montréal au sein du groupe des actions collectives, a été sélectionnée pour rejoindre le prestigieux Litigation Counsel of America. Le cabinet rappelle sur LinkedIn que cette société honorifique est composée de moins de 0,5 % d’avocats en Amérique du Nord.Et que les membres sont nommés en fonction de leur efficacité et de leurs réalisations en litige, tant en première instance qu’en appel, et de leur excellente réputation sur le plan éthique.« Cette distinction reflète l’expertise de Joséane en matière d’actions collectives, de litige commercial, de responsabilité du fait des produits, de cartels et de fausses représentations », peut-on lire Le cabinet précise qu’elle agit dans divers secteurs, des banques et des services financiers, de la fabrication et de la vente au détail. Et qu’elle possède aussi une vaste expérience en litige commercial général, notamment les différends contractuels et les différends entre actionnaires.Barreau 2003, elle travaille chez McMillan depuis 2019.