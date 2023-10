Me Selma Sbeiti. Source: LinkedIn

est nouvellement avocate chez Dunton Rainville. Elle axe sa pratique sur le droit immobilier, le droit des affaires ainsi que le litige civil et commercial.Avant de rejoindre Dunton Rainville, elle a été conseillère juridique chez Desjardins, avocate chez Bessette Boudreau Avocats et chez Propulsio 360.Durant ses études, elle s’est impliquée à la Clinique juridique itinérante et à la Clinique juridique de Saint-Michel.La Barreau 2019 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.