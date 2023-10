Myriam Couillard-Castonguay et Carolyne Paquin. Sources: AJ Longueuil et Radio-Canada

C'est un quatuor de juges que, le ministre de la justice, vient de nommer à la Cour du Québec.est nommée juge de la Cour du Québec. Elle exercera principalement à la Chambre de la jeunesse à Longueuil.Admise au barreau en 2008, Pascale Boucher a effectué toute sa carrière d’avocate au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est.Pascale Boucher détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval.est nommée juge de la Cour du Québec. Elle aussi exercera principalement à la Chambre de la jeunesse à Longueuil.Barreau 2011, Myriam Couillard-Castonguay a d’abord exercé comme avocate au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.Depuis 2013, Myriam Couillard-Castonguay pratique au sein du Bureau d'aide juridique de Longueuil, secteur de la jeunesseMyriam Couillard-Castonguay détient un baccalauréat en droit de l'Université McGill.est nommée juge de la Cour du Québec. C’est également à la Chambre de la jeunesse à Longueuil qu’elle exercera principalement.Admise au barreau en 2002, Carolyne Paquin rejoint le Directeur de la protection de la jeunesse à Montréal.L’année suivante, elle se joint au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).Carolyne Paquin détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.est nommé juge de la Cour du Québec, pour laquelle il exercera principalement à la Chambre de la jeunesse et à la Chambre criminelle et pénale de Mont-Laurier.Assermenté en 2005, Luc Lemieux a commencé sa carrière d'avocat en pratique privée.Depuis 2006, Luc Lemieux exerçait au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).Luc Lemieux détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.