Miguel Therrien. Source: LinkedIn

Le bureau de Montréal de McMillan accueille dans son équipe, avocat en droit de l’emploi et des relations de travail.L’arrivée de Me Therrien succède à l’arrivée récente deet, respectivement avocate-conseil dans le domaine des marchés financiers et des valeurs mobilières et avocat spécialisé en droit des sociétés et fusions-acquisitions.« Notre cabinet est en pleine croissance avec l’arrivée de Miguel Therrien. Cet avocat a choisi de joindre McMillan grâce à notre culture d’excellence qui se traduit par notre réputation nationale et internationale, l’expertise hors-pair de nos avocats et la qualité de nos dossiers », soutient, directrice-associée du bureau de Montréal de McMillan.Miguel Therrien concentre sa pratique sur le droit du travail et de l’emploi. Plus précisément, il œuvre en matière de normes du travail ainsi qu’à la résiliation de contrats de travail. Il assiste également les équipes de fusions et acquisitions du cabinet pour le volet emploi destransactions commerciales.Me Therrien collabore sur des dossiers relatifs à des différends liés à l’emploi, ainsi qu’à des questions liées aux normes du travail et à la résiliation de contrats de travail. Il représente ses clients devant le Tribunal administratif du travail du Québec.Avant de rejoindre McMillan, le Barreau 2023 a travaillé comme étudiant en droit chez Latitude MGMT et chez McCarthy Tétrault.Avant de faire carrière en droit, il travaillait dans le domaine des relations gouvernementales. Pendant son stage en droit, il a effectué un détachement auprès de WSP Canada à titre d’étudiant d’été. Il a aussi effectué un stage d’étudiant à la Chambre civile de la Cour du Québec et a été rédacteur en chef adjoint de la Revue de droit de McGill durant ses études.Miguel Therrien détient un B.A. spécialisé en études internationales et en études sur la sexualité, un M.A.spécialisé en affaires publiques et internationales de l’Université de York, un baccalauréat en droit et un Juris Doctor de l’Université McGill.