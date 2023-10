Me Adam Ziri. Source: Fasken

Mese joint au cabinet Fasken à titre d’avocat au sein du groupe des technologies émergentes du bureau de Montréal.Sa pratique englobe divers domaines, dont le financement par capital de risque, les fusions et acquisitions ainsi que la rédaction et la négociation d’ententes commerciales.Avant de rejoindre Fasken, il a travaillé pendant plus de cinq ans pour le cabinet BLG.Me Adam Ziri est « passionné par le fait d’aider ses clients à relever les défis juridiques auxquels ils sont confrontés, et ce, à chaque étape de leur développement », peut-on lire sur le site du cabinet.Durant sa maîtrise de droit à l’Université de Tel-Aviv, il a rédigé une thèse qui portait sur l’exploration de l’intersection entre les technologies blockchain et l’accès à la justice.Il est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.