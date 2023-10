Cassidy Milroy. Source: LinkedIn

arrive chez Langlois. Elle y est parajuriste en droit des affaires, après avoir travaillé comme adjointe juridique chez BCF à Montréal pendant deux ans.Elle a aussi été technicienne juridique chez Avocats Landreville Inc. pendant plus de deux ans et demi à Laval. Elle y effectuait des recherches juridiques dans différentes bases de données, préparait des résumés de jurisprudence, faisait la rédaction de requêtes et de correspondances, préparait des documents juridiques, formulait des argumentations…Elle détient un diplôme en techniques juridiques du Collège O’Sullivan.La parajuriste forte de 38 ans de carrière dont 20 ans chez Langlois, où elle travaille toujours, lui a souhaité la bienvenue sur LinkedIn!