Me Laurence Cromp-Lapierre. Source: McCarthy

Merejoint McCarthy au bureau de Montréal après avoir été associée chez Norton Rose Fulbright, et ce depuis mai 2022. Elle a aussi onze ans d’expérience chez Stikeman.« Les clients font appel à Laurence pour obtenir des conseils stratégiques dans le cadre de leurs transactions complexes dans le but d’être en mesure de saisir les occasions qui apportent valeur et croissance, précise McCarthy à propos de la Barreau 2015. Sa pratique est axée sur plusieurs domaines liés au droit des valeurs mobilières et des sociétés, et plus particulièrement sur le financement d’entreprises, les marchés des capitaux et les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées. »Elle a représenté des émetteurs publics, des institutions financières et des fonds d’investissement, ainsi que des chefs de file du secteur dans toute une gamme de domaines, est-il ajouté à son propos. « En outre, elle conseille fréquemment des sociétés ouvertes sur des questions relatives aux obligations d’information continue, à la gouvernance d’entreprise et à d’autres questions relevant du droit des valeurs mobilières dans le cours normal des affaires ».L’associée au sein du groupe droit des affaires, marchés des capitaux et fusions et acquisitions est par ailleurs chargée de cours en droit des affaires à l’Université de Montréal.Elle siège au conseil d'administration de la Société de sauvetage du Québec et s'implique auprès de la Fondation CHU Sainte-Justine depuis 2018.Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle a également obtenu un certificat en droit européen de l'Université Paris Panthéon-Assas, un Juris Doctor de l'Université Queen's et un LLM de l'Université de Californie à Berkeley.