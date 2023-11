Me Caren Naccour. Source: LinkedIn

Merejoint le cabinet Jurinovo basé à Montréal.Après sa récente assermentation au Barreau du Québec, la jeune femme démarre sa carrière au sein du cabinet où elle a réalisé son stage.« Nous sommes enchantés de la compter désormais comme une de nos avocates au cabinet Jurinovo, et nous lui souhaitons un avenir des plus brillants et une carrière couronnée de succès!», se réjouit le cabinet sur LinkedIn.Jurinovo est un cabinet multidisciplinaire pratiquant notamment en droit familial, en droit de l’immigration et en droit de la jeunesse.Me Caren Naccour est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal depuis 2022.