Me Yasmine Sentissi. Source: LinkedIn

Meest désormais associée chez KRB à Montréal. Le cabinet précise qu’elle représente régulièrement des prêteurs institutionnels, des prêteurs privés et des emprunteurs corporatifs dans le cadre d’un large éventail d’opérations de prêts garantis.L’avocate, qui rejoint ainsi le groupe de droit bancaire et financement, exerçait auparavant dans un grand cabinet d’avocats international à New York, en l’occurrence Davis Polk & Wardwell. Elle y a représenté des banques d’investissement, des banques commerciales et des sociétés emprunteuses dans diverses opérations de financement complexes, notamment des financements d’acquisitions, des prêts sur actifs et des opérations transfrontalières, pointe KRB.Elle a été admise au Barreau du Québec en 2018, et de New York en 2023.Me Sentissi a déjà travaillé chez Novalex et chez Osler. Elle a effectué des stages à la Cour pénale internationale ainsi que chez Allen & Overy à Casablanca.Elle a obtenu un baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa, un Juris Doctor à l’Université de Montréal et une maîtrise en droit à l’Université Columbia.