Source: Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Le 31 octobre dernier, le Forum québécois sur l’accès au droit et à la justice civile et familiale a réuni plus de 150 personnes issues de près ou de loin du domaine juridique autour d’une vision commune.L’objectif primordial de cette journée? Améliorer l’accès à la justice pour chaque citoyen et chaque citoyenne du Québec.Cette rencontre a notamment été l’occasion de faire le bilan des avancées réalisées et d’identifier des solutions concrètes.Parmi les priorités soulevées, on retrouve le financement pour l’innovation et la pérennité, l’optimisation du parcours des justiciables ou encore le développement de structures intégrées de référence.Une emphase toute particulière a également été placée sur la médiation comme alternative aux tribunaux.Présent pour l’occasion, le ministre de la Justicea exprimé sa satisfaction quant à la participation active et l’engagement des acteurs présents.« La mobilisation et l’engagement de tous les acteurs du milieu de la justice sont capitaux pour offrir une justice efficace, humaine et accessible à tous les Québécois. Nous sommes tous pleinement conscients des défis actuels dans le système de justice et nous avons tous un rôle important à jouer pour y répondre ».